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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Андронов назвал Гисдоля «тренером»

10 Октября 2021 • 17:45 Комментировать
Рубин
...
Локомотив Москва
2.60 3.30 2.80
16.10 16:30

Телекомментатор, эксперт по немецкой Бундеслиге, Алексей Андронов посочувствовал болельщикам «Локомотива», узнав о том, что Маркус Гисдоль будет руководить первой командой «железнодорожников».

- Я очень хорошо знаю этого тренера. А скорее «тренера»... - написал Андронов в «Телеграме».

Также журналист добавил, что любой успех Гисдоля в «Локомотиве» будет приговором российскому футболу и нашей тренерской школе. По мнению, Андронова Гисдоль не способен создать ничего своего и слаб в тактике и управлении.

Напомним, что Маркус Гисдоль заменил Марко Николича у руля «Локомотива».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Алексей Андронов Маркус Гисдоль
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