Андронов назвал Гисдоля «тренером»

Телекомментатор, эксперт по немецкой Бундеслиге, Алексей Андронов посочувствовал болельщикам «Локомотива», узнав о том, что Маркус Гисдоль будет руководить первой командой «железнодорожников».

- Я очень хорошо знаю этого тренера. А скорее «тренера»... - написал Андронов в «Телеграме».

Также журналист добавил, что любой успех Гисдоля в «Локомотиве» будет приговором российскому футболу и нашей тренерской школе. По мнению, Андронова Гисдоль не способен создать ничего своего и слаб в тактике и управлении.

Напомним, что Маркус Гисдоль заменил Марко Николича у руля «Локомотива».