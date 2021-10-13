Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 73 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гисдоль провёл первую тренировку «Локомотива»

13 Октября 2021 • 18:56 Комментировать
Рубин
...
Локомотив Москва
2.65 3.20 2.80
16.10 16:30

Главный тренер московского «Локомотива» провёл первое тренировочное занятие со своими новыми подопечными.

Немецкий 52-летний специалист официально заступил в свою должность. Сегодня состоялась первая тренировка под его руководством на клубной базе.

Перед стартом работы Маркус Гисдоль выступил с обращением к футболистам и клубному персоналу, попросив всех сплотиться вокруг единых целей, быть одной командой.

«С большим воодушевлением принял этот вызов. Чемпионат в самом разгаре, у нас нету времени на раскачку. Впереди у нас много работы», - цитирует главного тренера пресс-служба «Локомотива».

В первом матче под руководством нового коуча «железнодорожники» сыграют в гостях с «Рубином». Матч состоится уже в субботу, 16 октября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Маркус Гисдоль РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Октября
18:53 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, кто будет судить дерби «Спартак» - «Динамо»
18:48 · Россия. Премьер-лига
Кафельников: «Витория точно не хуже Тедеско»
18:42 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» сообщил, сколько пропустит Умяров
17:33 · Россия. Премьер-лига
Терюшков: «Глушаков всё ещё восстанавливается»
17:30 · Россия. Премьер-лига
​Назван диагноз Умярова
17:23 · Россия. Премьер-лига
​Названы сроки восстановления Дивеева
16:52 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА потерял Дивеева на неопределённый срок
16:39 · Россия. Премьер-лига
​«Урал» сделал необычное командное фото фото
16:16 · Россия. Премьер-лига
​«Спартаку» разрешили заполнить стадион на 30% на октябрьских матчах
16:07 · Россия. Премьер-лига
Наумов не верит в уход Рангника в «Ньюкасл»
14:47 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал о ситуации с Клаудиньо, Караваевым и Барриосом
14:29 · Россия. Премьер-лига
Газизов допускает участие Урунова в игре с «Краснодаром»
14:16 · Россия. Премьер-лига
​Суд наказал РПЛ за нарушение санитарных норм
13:42 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Уфы» Жамалетдинов прооперирован в Мюнхене
12:45 · Россия. Премьер-лига
Рангник готов сменить «Локомотив» на «Ньюкасл» 1
Все новости
Рекомендуем