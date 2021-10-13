Гисдоль провёл первую тренировку «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» провёл первое тренировочное занятие со своими новыми подопечными.

Немецкий 52-летний специалист официально заступил в свою должность. Сегодня состоялась первая тренировка под его руководством на клубной базе.

Перед стартом работы Маркус Гисдоль выступил с обращением к футболистам и клубному персоналу, попросив всех сплотиться вокруг единых целей, быть одной командой.

«С большим воодушевлением принял этот вызов. Чемпионат в самом разгаре, у нас нету времени на раскачку. Впереди у нас много работы», - цитирует главного тренера пресс-служба «Локомотива».

В первом матче под руководством нового коуча «железнодорожники» сыграют в гостях с «Рубином». Матч состоится уже в субботу, 16 октября.