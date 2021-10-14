Гисдоль: Испытываю позитивные эмоции от знакомства с «Локомотивом»

Наставник «Локомотива» Маркус Гисдоль рассказал, как его приняли в московском клубе.

Специалист заявил, что хорошо долетел до столицы России.

«В клубе меня приняли тоже хорошо. Испытываю позитивные эмоции от знакомства с командой и клубом. Это была моя вторая тренировка. Времени очень мало, поэтому стараемся использовать его по максимуму и на тренировках, и на теоретических занятиях», — заявил Гисдоль в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в 11-м туре РПЛ «Локомотив» сыграет в гостях с «Рубином». Встреча начнётся 16 октября в 16:30 по московскому времени.