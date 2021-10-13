Рангник связывался с Гисдолем за пару недель до того, как был уволен Николич

Сегодня Маркус Гисдоль впервые дал публичный комментарий касательно его назначения на должность главного тренера московского «Локомотива».

В интервью немецкому изданию Kicker специалист рассказал о причинах, из-за которых он согласился переехать в Россию, а также раскрыл некоторые детали сделки. Оказывается, руководитель по спорту и развитию «железнодорожников» Ральф Рангник связывался с Гисдолем еще задолго до того, как в отставку был отправлен Марко Николич.

«Первый звонок от Рангника поступил три недели назад, а более конкретные переговоры прошли в конце прошлой недели», - поделился новоиспеченный наставник. Напомним, что об увольнении Николича стало известно пятого октября.