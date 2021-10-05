Бывший нападающий «Локомотива» Петар Шкулетич в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об уходе из команда Марко Николича.

Вы слышали об отставке Марко Николича?

Да, если честно, я был удивлен, потому что в прошлом сезоне он выиграл Кубок России, достойно играл с «Локомотивом» в Лиге чемпионов, а ведь «Локомотив» продал ряд сильных игроков, и все равно Николич дал результат.

Как вы думаете, он останется в РПЛ или будет работать за ее пределами?

Я не знаю, где он окажется, но я уверен, что он очень скоро найдет себе сильный клуб.

Как вам работалось с ним?

О, это лучший тренер и психолог, с которым я работал в своей карьере. Он очень хорошо умеет заставлять игроков выкладываться по максимуму каждый раз и сам при этом получает удовольствие от такой работы. Это очень ценно.

Сергей Румянцев