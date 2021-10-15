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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сенников: «Локомотив» вряд ли изменится прямо сейчас» эксклюзив

15 Октября 2021 • 19:10 Комментировать
Рубин
...
Локомотив Москва
2.65 3.20 2.80
Через 21 ч. 7 мин.

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего дебюта Маркуса Гисдоля в роли главного тренера «железнодорожников» в гостевом матче против «Рубина».

«Пока сложно что-то ожидать. Гисдоль ещё очень недолго работает. Думаю, для изменений должна пройти определённая последовательность игр, поэтому «Локомотив» вряд ли изменится прямо сейчас. Возможно, новый тренер попытается использовать что-то новое. Интересно, какой состав выберет. Может быть, на тренировках он выделит для себя кого-то другого. Сильно Гисдоль пока ничего менять не будет.

Очень многое зависит от физического состояния футболистов. Если они будут хорошо готовы, то смогут выполнить установки тренера. Также многое будет зависеть от «Рубина», от их игры, это тоже очень хорошая команда. Слуцкий - опытный тренер, а пауза в чемпионате наверняка пошла казанскому клубу на пользу. Они должны быть более сбалансированными. К тому же играют дома. У «Локо» многие игроки только вернулись из сборной, новый главный тренер. Неизвестно, как игроки перестроятся. В этом плане преимущество небольшое у «Рубина» есть», - сказал Сенников.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Сенников Маркус Гисдоль
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