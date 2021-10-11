«Рубин» может возвращаться на «Ак Барс Арену»

Совместная комиссия РФС и РПЛ проинспектировала газон на «Ак Барс Арене» и вернула сертификат стадиону. Об этом сообщает РПЛ на своем сайте.

В конце августа у арены отобрали сертификат из-за неудовлетворительного качества поля. Футбольный клуб «Рубин» был вынужден переехать на «Центральный» стадион Казани, где принимал «Урал», «Зенит» и «Нижний Новгород».

Примечательно, что отборочный матч чемпионата мира 2022 года между национальными командами России и Словакии прошел именно на «Ак Барс Арене», на котором была проведена реновация газона.

Не исключено, что «Рубин» вернется на этот стадион уже 16 октября, когда в Казань приедет «Локомотив».