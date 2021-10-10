Геркус – о новом тренере «Локомотива»: «Ожидал молодого немецкого вундеркинда»

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мыслями насчёт назначения Маркуса Гисдоля на пост наставника московской команды.

«Я действительно удивлён назначением Гисдоля. Ожидал какого-то яркого молодого немецкого вундеркинда наподобие Нагельсманна или Тедеско», - отметил Геркус в беседе со Sport24.

Бывший президент «железнодорожников» не спешит с выводами касаемо того, является ли 52-летний немец равноценной заменой уволенному ранее Марко Николичу. Илью Геркуса смущает, что у Гисдоля совершенно нет еврокубкового опыта.

Ранее мнением о новом тренере «Локомотива» поделилась Ольга Смородская.