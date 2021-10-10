Бывший главный тренер «Локомотива» Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о решении «железнодорожников» назначить на пост главного тренера немецкого специалиста Маркуса Гисдоля.

- «Локомотив» заявил, что достиг договоренности с Маркусом Гисдолем, и новый тренер в ближайшее время возглавит команду. Что вы об этом думаете?

- Я против того, чтобы иностранцы такого калибра работали в российском футболе. Наши могут работать так же. А зарубежных тренеров больше прельщает финансовая составляющая. Пока только Шварц соответствует нашему футболу, а остальные специалисты вызывают сомнение. Есть только единичные случаи, когда иностранцы привнесли в наш футбол нечто новое, поучительное. А так, это люди, которые не очень славятся качеством и долголетием в наших клубах.

- В современном российском футболе котируются немецкие специалисты: Шварц, Тедеско, теперь Гисдоля пригласили. Это такая тенденция или частные случаи?

- Я не прельщен работой Тедеско, только Шварц нравится. Остальное могут делать наши специалисты.

- Гисдоля позвали только из-за того, что раньше он работал с Рангником?

- Скорее всего. Так чаще всего и бывает, когда привлекают своих людей. Особенно этим славятся сербские тренеры, которые помогают друг другу и участвуют во многих футбольных проектах.

- Вам не кажется, что «Локомотив» превращается в клуб друзей Рангника?

- Меня больше настораживает позиция наших руководителей. Немцы решают свои задачи, а как реагируют наши специалисты? Убрали Сёмина, поставили серба, который показывал результат и выполнял качественную работу. Его убрали и поставили немца не великого пошиба.

- У которого, к тому же, нет достижений.

- Если бы у него были достижения в биографии, тогда необходимо было бы отталкиваться от них.

- Результаты работы Гисдоля в немецких клубах неудовлетворительные. Он никогда не бился за высокие места, и у него нет достижений. Единственное, он спасал команды от вылета. Но у «Локомотива» ведь другие задачи.

- Об этом я и говорю. Как бы не получилось так, что через какой-то промежуток времени ему придется давать неустойку, и он поедет к себе домой.

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- Также известно, что больше двух лет он нигде не задерживался. Получается, это очередной временщик?

- Не знаю. Этот тренер мне не знаком. Если бы приехал Капелло или Гвардиола, можно было бы рассуждать о том, как все пойдет. У них есть достижения в карьере.

- Верите в позитивные изменения в команде при Рангнике?

- Трудно говорить. Я не особо понимаю философию этого специалиста, по тому, как одна молодежь уходит, вторая приходит. Не понимаю этих шагов, как и того, как спортивный директор, у которого должно быть направление – наш юношеский футбол, общаться с людьми, не зная языка. Если работать по трансферам на заграничном рынке, то это понятно. Но тогда должен быть кто-то, кто работает на нашем рынке, который смотрит в сторону академии «Локомотива», второй команды. Это было бы понятно.

- Нет ощущения, что у «Локомотива» будет теперь политика – «купи – продай»?

- Пока не знаю. Обозначено клубом, что есть вторая команда, есть Перово, академия. Все этажи заполнены этим содержанием. Теперь важно говорить о качестве. Иначе не знаю для чего вести работу по приобретению иностранных футболистов. Они важны только на ключевых позициях.

- При этом отдали Мухина бесплатно.

- Об этом и речь. Мухина отдают, берут игроков такого же калибра за большие деньги.

Елена Григорьевская