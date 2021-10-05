Бывший тренер «Локомотива» Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу ухода в отставку по соглашению сторон наставника «железнодорожников» Марко Николича.

- Сегодня стало известно, что «Локомотив» расторг контракт с Николичем по обоюдному согласию сторон. Как вы это восприняли?

- Не знаю, как тогда работать специалистам в нашем футболе. Проще занимать последние места. Вопиющие примеры: убирают из «Локомотива» Сёмина, который занимает второе место. Всем понравилась работа Николича: качество игры команды, результаты и достижения, его отношение к окружающим, к болельщикам и журналистам. Думаю, это непрофессиональное решение.

- Но ведь игра и результаты команды сейчас явно не те, которых все ожидали?

- Я понимаю, что тренер должен нести ответственность за отсутствие результата. Но не вижу логики в том, чтобы убирать его сейчас. Нести ответственность должны те, кто приглашает тренера. Как они делают свой выбор? Во главу клуба ставят каких-то людей, которые ничего не дали нашему футболу. Сёмин и Николич, по крайней мере, дали результат. Только за первое место сейчас не увольняют. Думаю, что в уходе Николича больше неспортивных составляющих.

- То есть, закулисные дела?

- Это очень мешает работе тренера. Это пугает его, и он не может чувствовать себя уверенно. Это самый неверный шаг, который можно было сделать.

- Писали, что Леонченко тоже может уйти в отставку. Это было бы правильным решением, как считаете?

- Это футбольный человек, который знает игру. Приходят люди, которые видели игру только по телевизору. Как мы хотим сделать, чтобы футбол у нас двигался вперед? Леонченко знает детали игры, подготовку команды, и его могут убрать. Что он такого сделал, что его могут убрать? У меня нет ответов. Тут должны быть задействованы большие люди из РЖД.

- Юрий Сёмин может вернуться?

- Не знаю. Но как только он приходил, то давал результат. Одно из двух: или руководство хочет результата, или оно хочет заниматься словоблудием и выстраивать мнимые проекты. Если хотят получить результаты, то будет справедливо вернуть Сёмина. Он знает предмет, и болельщики его поддерживают. Они еще больше станут помогать команде побеждать.

- И.о. стал Дмитрий Лоськов. Есть ли у него шансы задержаться, если результаты будут хорошие?

- Мне бы хотелось, чтобы Лоськов стал продолжателем того, чего он добился в качестве футболиста. Было бы приятно видеть его во главе команды на многие годы.

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- Одним из вариантов называют Тедеско. Что вы об этом думаете?

- Вообще не знаю такого тренера. Он не устраивает меня как личность. Он бегает по тренерской зоне, представляет из себя какого-то мальчишку. Никакой солидности. Я не вижу его тренером, работающим в российском футболе.

- Как уход Николича может отразиться на команде? Нет ли риска скатиться еще ниже?

- Может такое быть. Только нащупывались варианты игрового почерка, понятного нам. Конечно, игроки теряют уверенность. Они не понимают, что же это за клуб, где тренера убирают не пойми за что. Это не очень хорошо для психологической стороны подготовки. Они начинают задавать вопросы: а что за этим? Второе место и кубок, которые есть у Николича в активе – это результат. Да и сейчас команда идет на четвертом месте. Это не худший вариант.

Елена Григорьевская