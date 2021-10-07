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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Стало известно, когда Рыбус вернётся в строй

07 Октября 2021 • 14:42 Комментировать
Рубин
...
Локомотив Москва
2.60 3.30 2.80
16.10 16:30

Из-за травмы защитник Мацей Рыбус пропустил пять последних матчей «Локомотива». Польский футболист будет готов выйти на поле в следующей игре «железнодорожников». Об этом sport24 рассказал агент Мариуш Пекарски, который работает с Рыбусом.

Всего в сезоне 2021/2022 Мацей Рыбус провёл за «Локомотив» семь матчей. Результативными действиями поляк не отмечался.

Ближайшим соперником «Локомотива» будет «Рубин». Команды сразятся в Казани в субботу, 16 октября. Стартовый свисток арбитр даст в 16:30 по московскому времени.

После десяти туров «Локомотив» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Мацей Рыбус
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