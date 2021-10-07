​Стало известно, когда Рыбус вернётся в строй

Из-за травмы защитник Мацей Рыбус пропустил пять последних матчей «Локомотива». Польский футболист будет готов выйти на поле в следующей игре «железнодорожников». Об этом sport24 рассказал агент Мариуш Пекарски, который работает с Рыбусом.

Всего в сезоне 2021/2022 Мацей Рыбус провёл за «Локомотив» семь матчей. Результативными действиями поляк не отмечался.

Ближайшим соперником «Локомотива» будет «Рубин». Команды сразятся в Казани в субботу, 16 октября. Стартовый свисток арбитр даст в 16:30 по московскому времени.

После десяти туров «Локомотив» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ.