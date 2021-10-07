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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Источник: У Рангника и Николича случился конфликт слухи

07 Октября 2021 • 00:25 Комментировать (1)
Рубин
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Локомотив Москва
2.60 3.30 2.80
16.10 16:30

На днях Марко Николич довольно неожиданно был уволен с поста главного тренера московского «Локомотива». Поговаривали, что причиной такого решения руководства стали неудовлетворительные результаты «железнодорожников» в последних матчах, а также игровой спад.

Впрочем, «РБ Спорт» сообщает, что имел место быть личный конфликт между руководителем отдела спорта и развития клуба Ральфом Рангником и сербским специалистом. По информации источника, немец хотел, чтобы Николич конспектировал свои занятия. В то же время, наставник выступал против разглашения собственных методов работы.

Согласно предоставленным данным, такое поведения серба очень не понравилось Рангнику, из-за чего тот начал задумываться об увольнении тренера под предлогом плохих выступлений команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ральф Рангник Марко Николич
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Комментарии (1)
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Katy_95
07 Октября 2021 в 01:12
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