На днях Марко Николич довольно неожиданно был уволен с поста главного тренера московского «Локомотива». Поговаривали, что причиной такого решения руководства стали неудовлетворительные результаты «железнодорожников» в последних матчах, а также игровой спад.

Впрочем, «РБ Спорт» сообщает, что имел место быть личный конфликт между руководителем отдела спорта и развития клуба Ральфом Рангником и сербским специалистом. По информации источника, немец хотел, чтобы Николич конспектировал свои занятия. В то же время, наставник выступал против разглашения собственных методов работы.

Согласно предоставленным данным, такое поведения серба очень не понравилось Рангнику, из-за чего тот начал задумываться об увольнении тренера под предлогом плохих выступлений команды.