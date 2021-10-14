«Локомотив» отрицает интерес к Сарру

В московском «Локомотиве» прокомментировали слухи касаемо якобы намерений клуба заполучить футболиста лондонского «Челси» Маланга Сарра.

Некоторое время назад в СМИ появились сведения о возможном переходе 22-летнего защитника в состав «железнодорожников». Московский клуб озвучил свою официальную позицию на этот счёт.

«Эта информация не соответствует действительности. «Локомотив» не ведёт переговоры с данным игроком», - цитирует пресс-службу «красно-зелёных» издание Sport24.

Напомним, что Маланг Сарр стал футболистом «аристократов» летом минувшего года. Прошлый сезон француз провёл на условиях аренды в «Порту».