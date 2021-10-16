​Вратарь «Рубина» извинился перед фанатами

В одиннадцатом туре чемпионата России «Рубин» сыграл вничью 2:2 с «Локомотивом», растранжирив преимущество в два мяча. Второй гол гости из Москвы забили в концовке встречи после ошибки вратаря Юрия Дюпина.

Дюпин сделал публикацию на своей страничке в «Инстаграме» и извинился перед фанатами «Рубина».

«Я совершил ошибку, которую не должен совершать вратарь моего уровня», - написал Дюпин. Футболист добавил, что он сделает всё, чтобы в будущем такое не повторилось.

На текущий момент «Рубин» располагается на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Следующим соперником команды Леонида Слуцкого будет «Уфа».