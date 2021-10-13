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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наумов не верит в уход Рангника в «Ньюкасл»

13 Октября 2021 • 16:07 Комментировать
Рубин
...
Локомотив Москва
2.65 3.20 2.80
16.10 16:30

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал слухи насчёт возможного ухода Ральфа Рангника в английский «Ньюкасл».

Собеседник издания «ВсёПроСпорт» признался, что не слышал новостей о вероятном уходе главы отдела по спорту и развития «железнодорожников».

«Что же он бросит проект на начальном пути? Я думаю, что всё будет продолжаться, потому что они вошли серьёзно», - сказал Наумов.

По мнению экс-президента «Локомотива», большие средства, потраченные на приобретение новых игроков в этом году, служат гарантией продолжения работы Рангника и Цорна в столичном клубе.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ньюкасл Ральф Рангник Николай Наумов
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