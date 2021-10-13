Наумов не верит в уход Рангника в «Ньюкасл»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал слухи насчёт возможного ухода Ральфа Рангника в английский «Ньюкасл».

Собеседник издания «ВсёПроСпорт» признался, что не слышал новостей о вероятном уходе главы отдела по спорту и развития «железнодорожников».

«Что же он бросит проект на начальном пути? Я думаю, что всё будет продолжаться, потому что они вошли серьёзно», - сказал Наумов.

По мнению экс-президента «Локомотива», большие средства, потраченные на приобретение новых игроков в этом году, служат гарантией продолжения работы Рангника и Цорна в столичном клубе.