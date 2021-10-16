Цорн опроверг слухи об отстранении Лоськова и Пашинина от работы в «Локомотиве»

Сегодня появилась информация, что Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин якобы были отстранены от тренировок «Локомотива». Однако, технический директор клуба Томас Цорн опроверг эти слухи.

Он заявил, что оба тренера на данный момент находятся в Казани, где помогают новоиспеченному наставнику Маркусу Гисдолю готовиться к противостоянию с «Рубином». «В нашем клубе нет такой практики, что посещение тренировок проходит по чьему-то желанию», - заверил Цорн в интервью Sport24.

Более того, директор сообщил о встрече обоих тренеров с Гисдолем, которая, по его словам, закончилась на положительной ноте. Добавим, что совсем недавно с поста наставника «Локомотива» был уволен Марко Николич.