Гисдоль в «Локомотиве» - это приговор российскому футболу

В воскресенье «Локомотив» объявил имя нового главного тренера. Им стал Маркус Гисдоль. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом назначении.

После увольнения Марко Николича мы давали прогноз о том, кто возглавит «Локомотив». Отчасти он сбылся полностью, отчасти – на половину. Как мы и предполагали, «железнодорожников» принял немецкий специалист, знакомый Ральфу Рангнику лично. При этом мы готовили всех к тому, что это не будет какой-то звёздный наставник или тренер, который прогрессирует семимильными шагами. Тем не менее мы скорее ждали, что это будет просто юный специалист, для которого «Локомотив» может стать отправной точкой. Вместо этого Рангник пригласил состоявшегося тренера, который уже обладает большим опытом.

Гисдоль был помощником Ральфа Рангника в «Шальке 04», а потом самостоятельно возглавлял «Хоффенхайм», «Гамбург» и «Кёльн». Каждый новый клуб под его руководством в среднем набирал меньше очков, чем предыдущий. В «Хоффе» этот показатель составил 1,34 балла, а затем были показатели 1,12 и 1,07. Все уже успели напомнить факт, что каждый раз Гисдоля увольняли, когда он заводил свои команды в зону вылета. В общем, по статистическим показателям этого 52-летнего тренера сложно назвать успешным.

Стоит ли на основании этих данных сразу говорить, что Гисдоль в России провалится? Абсолютно точно нет. Сандро Шварц в «Майнце» в среднем набирал 1,14 балла, и его приглашение в «Динамо» выглядело не менее странным. Однако сейчас все восхищаются работой немецкого специалиста в стане «бело-голубых» и радуются, что он доверяет молодым футболистам.

Многие специалисты уже успели высказаться, что потенциальный успех Гисдоля в «Локомотиве» станет приговором российскому футболу и нашей тренерской школе. Такой подход выглядит несколько преувеличенным. Видимо, победы над «Мальмё» и «Наполи» немного затмили тот факт, что в последнее время поражения от команд из Польши, Сербии, Болгарии и Бельгии стали нормой. Что касается нашей школы, то дальше той же Польши и середняков Голландии отечественных тренеров и не зовут.

Конечно, Гисдоль – это очень посредственный немецкий тренер. Обидно, что Рангник решил позвать его, сбитого лётчика на уровне Бундеслиги, а не какого-то начинающего ноунейма, про которого мы могли бы сказать в будущем, что свою звёздную карьеру он начал в России. Тем не менее объективность такова, что даже проваливающийся в Германии тренер в нашей стране может выдать отличный результат.

Рангник позвал Гисдоля, конечно, по той причине, что он будет делать ровно то, что ему скажут. Он будет ставить футбол и выпускать игроков, как ему скажет высшее руководство. Вряд ли кто-то сомневается, что это будет ручной тренер. С другой стороны, это будет подчинённый Рангника, а его авторитет для многих давно непоколебим. Верите в способности Рангника – верьте и в Гисдоля.

В приглашении Гисдоля скорее интересен другой момент. Сложно себе представить, что он был под одним из первых номеров в списке Рангника, но приехал именно Гисдоль. По сути, это означает, что в Россию даже под Рангника, в клуб, участвующий в еврокубках, обладающий каким-никаким финансированием, серьёзные специалисты сейчас ехать не хотят. И вот это действительно приговор нашему футболу. Мы давно стали отшибом европейского футбола, куда не едут ни крутые тренеры, ни игроки. Те же, кто приезжают, всё равно дают результат. Гисдоль вполне может с «Локомотивом» бороться за самые высокие места в России и завоёвывать их. Провалы в Германии на это точно никак не влияют.

Болельщикам «Локомотива» скорее надо тревожиться по другому поводу. Гисдоль – это действительно некий экстренный выбор, кто просто согласился ехать в Москву. Получается, что Рангник увольнял Николича, не имея готового варианта замены. Это может свидетельствовать об отсутствии системы. Однако применительно к Рангнику такого сказать точно нельзя. Получается, что немец просто не слишком думал о замене Николичу или был уверен, что легко её найдёт. В первом случае это может свидетельствовать о несерьёзном отношении к проекту «Локомотива», а во втором – о самоуверенности и непонимании положения России в европейском футболе. Оба варианта тревожны для перспектив «железнодорожников».

Андрей Центров