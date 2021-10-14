Немецкие тренеры в РПЛ: от Гесса до Гисдоля

Сборная Германии стала первой европейской страной, обеспечившей себе участие на чемпионате мира-2022. Немецкий футбол всегда считался одним из эталонных, и неудивительно, что московский «Локомотив» подписал контракт с Маркусом Гисдолем, который возглавит «железнодорожников» вместо уволенного Марко Николича. Сколько немецких специалистов трудилось в РПЛ и кто из них добился наибольшего успеха?

Патрик Эберт, Марвин Пурье, Малик Фати, Сердар Таски, Бенедикт Хёведес, Андре Шюррле – всех этих игроков объединяет то, что они выступали в РПЛ. Не самые слабые игроки, с учётом того, что последние двое становились чемпионами мира 2014 года. Однако продемонстрировать свой высокий уровень получилось далеко не у каждого. Наставников подобного уровня в России не было, хотя начинался немецкий поход с Юргена Рёбера, который в 2008 году приехал в раменский «Сатурн». Подмосковный клуб в ту пору ставил перед собой серьёзные задачи, поэтому и приезд Рёбера был важным шагом. Среди значимых его достижений победа в чемпионате ФРГ в 1981 году в качестве игрока «Баварии». Однако в роли наставника он не проявил себя столь ярко, чтобы его звали в такой перспективный проект того времени, как «Сатурн».

Рёбер работал в «Штуттгарте», «Герте», «Вольфсбурге», с которыми не добивался значимых достижений. Выступления «Сатурна» не обрадовали результатами, поэтому немецкому специалисту удалось проработать в подмосковной команде всего полгода. Говорят, что приглашали Юргена для решения финансовых задач, среди которых была проблема «освоить деньги». Очень похоже на правду, потому что работать в роли главного тренера Рёберу удалось лишь в турецком «Анкараспоре». Дальше была только работа в роли спортивного директора турецких и бельгийских команд.

Однако споры о первом немецком главном тренере имеют место в связи с тем, что в 2005 году Эдгар Гесс провёл в качестве рулевого «Алании» целых восемь матчей. Одиннадцать набранных очков не позволили выходцу из СССР остаться во Владикавказе дольше. Дальше в его карьере были только клубы из Литвы и Узбекистана.

Ждать нового наставника из Германии после Рёбера пришлось почти 10 лет. История Доменико Тедеско хорошо известна всем. 36-летний главный тренер привёл московский «Спартак» к серебряным медалям, но продлить контракт он отказался. Не будем углубляться в суть этого решения, но Тедеско пока остаётся самым известным немцем в РПЛ. Сможет ли Гисдоль, добиравшийся до восьмой позиции в Бундеслиге, помочь «Локомотиву» завоевать медали РПЛ?

Константин Лицин