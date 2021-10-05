Смолов обратился к покинувшему «Локомотив» Николичу

Сегодня было официально объявлено об уходе Марко Николича с поста главного тренера «Локомотива». Согласно слухам, серб был уволен из-за неудовлетворительных результатов и уровня игры команды в последних матчах.

Всё же, нападающий «железнодорожников» Фёдор Смолов в своем «Инстаграме» обратился к экс-наставнику, назвав того хорошим специалистом и личностью. «Марко, спасибо за совместную работу! Вы классный человек и тренер. Успехов Вам», - идется в написанном футболистом посте.

Уточним, что под руководством Николича Смолов здорово начал текущий сезон, возглавив на некоторое время список лучших бомбардиров чемпионата.