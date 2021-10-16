Гисдоль дебютировал фартово: «Локомотив» вырвал ничью в Казани, отыгравшись с 0:2

Дебют Маркуса Гисдоля в «Локомотиве» пришёлся на выездной матч с «Рубином».

«Рубин» с «Локомотивом» имели трёхматчевые безвыигрышные серии в рамках Премьер-лиги, но если в московском клубе смена главного тренера произошла, то в казанском Леонид Слуцкий остался на своей должности. В стане «железнодорожников» пост номер один занимает теперь не Марко Николич, немецкий специалист Маркус Гисдоль, протеже Ральфа Рангника. Перед матчем прошёл слух, что Лоськову и Пашинину запретили присутствовать на тренировках команды, но Томас Цорн опроверг эту информацию. Однако приход Гисдоля всё равно вызывает у футбольной общественности не самые положительные оценки.

«Локомотивцы» услышали тревожный звоночек уже на пятой минуте. Хакшабанович жёстко сыграл в отборе в центре поля против Пабло и оставил мяч Онугхе, отправившемуся на рандеву с Худяковым. Герман реализовал свой момент, но Левников правильно отменил взятие ворот после просмотра видеоповтора, ведь Хакшабанович откровенно вдарил Пабло по ноге. В дальнейшем «железнодорожники» значительно больше владели мячом – не это ли почерк Гисдоля?

Только вот с моментами у гостей было туговато, в то время как хозяева на 36-й минуте позвонили уже в колокол. Москвичи не вынесли мяч с подступов к своей штрафной, и Дрейер послал снаряд в район правого угла – он забил впервые после своего памятного-хет-трика, чем порадовал свою мать, которую неоднократно показывали на трибуне по ходу трансляции (1:0). Сразу ещё Хакшабанович пробовал отличиться с левого полуфланга, но в этом случае Худяков был непробиваем.

Начало второго тайма выдалось у «Рубина» активным. Казанцы были явно не прочь удвоить свое преимущество по счёту, однако удары Хакшабановича и Дрейера прошли рядом со штангой. У гостей мало что получалось, и в середине тайма они пропустили второй гол. Худяков явно допустил вратарскую ошибку, выпустив мяч из рук, чем прекрасно воспользовался Онугха (2:0). Однако «железнодорожники» быстро вернулись в игру благодаря симпатичной комбинации в левоинсайдной зоне. Смолов накрутил нескольких соперников, получил мяч себе назад транзитом через Марадишвили и Керка (тот отпасовал пяткой) и вкатил круглого в сетку, забив за клуб впервые с конца августа (2:1).

Концовка прошла в неплохой борьбе. Команды чередовали периоды владения мячом, обходясь без острых моментов. . Казалось, дело идёт к минимальной победе «Рубина», но фарт на последней добавленной минуте сыграл в пользу «железнорожников». Дальний удар выпущенного на замену Жемалетдинова, недостаточная попытка Дюпина сделать сэйв – и мяч в левом углу (2:2). Гисдоль дебютирует в России с фартовой ничьей, ведь очковый гол на самом флажке матча - это самое то.

Кирилл Иванцов