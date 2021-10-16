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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гисдоль дебютировал фартово: «Локомотив» вырвал ничью в Казани, отыгравшись с 0:2

16 Октября 2021 • 18:24 Комментировать (3)
Рубин
2:2
Локомотив Москва
окончен

Дебют Маркуса Гисдоля в «Локомотиве» пришёлся на выездной матч с «Рубином».

Протокол игры  
Рубин 2:2 Локомотив Москва
(1:0) Дрейер Андерс 36'    
(2:0) Онугха Герман 66'    
    68' Смолов Фёдор (2:1)
    90' Жемалетдинов Рифат (2:2)
Дюпин Юрий Зотов Георгий Уремович Филип Талби Монтассар   39' Самошников Илья   75' Абильдгор Оливер Ин-Бом Хван   90' (Костюков Михаил (   90') Дрейер Андерс   72' (Бакаев Солтмурад (   72') Хакшабанович Сеад Кварацхелия Хвича Онугха Герман   78' (Игнатьев Иван (   78')
Запасные: Савицкий Иван Нижегородов Константин Исмагилов Артём Медведев Никита Мусаев Леон
Худяков Даниил Ненахов Максим   46' (Живоглядов Дмитрий (   46') Баринов Дмитрий Кастро Пабло Тикнизян Наир   88' (Рыбчинский Дмитрий (   88') Куликов Даниил   71' (Анджорин Фаустино (   71') Керк Джирано Марадишвили Константин   90' Бека Алексис   8' Петров Максим Вячеславович   21'   46' (Жемалетдинов Рифат (   46') Смолов Фёдор
Запасные: Зинович Кирилл Бабкин Сергей Сильянов Александр Савин Андрей Петухов Илья Матюнин Никита Иваньков Михаил
16 октября. Стадион "Казань Арена" (Казань).

«Рубин» с «Локомотивом» имели трёхматчевые безвыигрышные серии в рамках Премьер-лиги, но если в московском клубе смена главного тренера произошла, то в казанском Леонид Слуцкий остался на своей должности. В стане «железнодорожников» пост номер один занимает теперь не Марко Николич, немецкий специалист Маркус Гисдоль, протеже Ральфа Рангника. Перед матчем прошёл слух, что Лоськову и Пашинину запретили присутствовать на тренировках команды, но Томас Цорн опроверг эту информацию. Однако приход Гисдоля всё равно вызывает у футбольной общественности не самые положительные оценки.

«Локомотивцы» услышали тревожный звоночек уже на пятой минуте. Хакшабанович жёстко сыграл в отборе в центре поля против Пабло и оставил мяч Онугхе, отправившемуся на рандеву с Худяковым. Герман реализовал свой момент, но Левников правильно отменил взятие ворот после просмотра видеоповтора, ведь Хакшабанович откровенно вдарил Пабло по ноге. В дальнейшем «железнодорожники» значительно больше владели мячом – не это ли почерк Гисдоля?

Только вот с моментами у гостей было туговато, в то время как хозяева на 36-й минуте позвонили уже в колокол. Москвичи не вынесли мяч с подступов к своей штрафной, и Дрейер послал снаряд в район правого угла – он забил впервые после своего памятного-хет-трика, чем порадовал свою мать, которую неоднократно показывали на трибуне по ходу трансляции (1:0). Сразу ещё Хакшабанович пробовал отличиться с левого полуфланга, но в этом случае Худяков был непробиваем.

Начало второго тайма выдалось у «Рубина» активным. Казанцы были явно не прочь удвоить свое преимущество по счёту, однако удары Хакшабановича и Дрейера прошли рядом со штангой. У гостей мало что получалось, и в середине тайма они пропустили второй гол. Худяков явно допустил вратарскую ошибку, выпустив мяч из рук, чем прекрасно воспользовался Онугха (2:0). Однако «железнодорожники» быстро вернулись в игру благодаря симпатичной комбинации в левоинсайдной зоне. Смолов накрутил нескольких соперников, получил мяч себе назад транзитом через Марадишвили и Керка (тот отпасовал пяткой) и вкатил круглого в сетку, забив за клуб впервые с конца августа (2:1).

Концовка прошла в неплохой борьбе. Команды чередовали периоды владения мячом, обходясь без острых моментов. . Казалось, дело идёт к минимальной победе «Рубина», но фарт на последней добавленной минуте сыграл в пользу «железнорожников». Дальний удар выпущенного на замену Жемалетдинова, недостаточная попытка Дюпина сделать сэйв – и мяч в левом углу (2:2). Гисдоль дебютирует в России с фартовой ничьей, ведь очковый гол на самом флажке матча - это самое то.

Кирилл Иванцов

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Локомотив Москва Рубин Чемпионат России Маркус Гисдоль РПЛ
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
VC-Team
16 Октября 2021 в 18:33
А что "фартового" ? Локо, состав сильнее, играли в атаке легко... что не атака то у штрафной Рубина тревожно, в
обороне слабовато, есть такое. Вообще по игре ничья самое то. А игроки у Локо есть и приличные. Понравились
Бека, Керк, время требуется...если не разбегутся по домам..
Дарт Уилфред
16 Октября 2021 в 18:30
То, что отыгрались с 0-2 молодцы. В наших пропущенных виноват 17-летний школьник. Причем во 2 сильно, в первом меньше, но с прыжком все же ошибся. Ладно, простим в силу неопытности. На ошибках учатся. Гол Рифата просто шикарен. По игре вроде как владели мячом и атаковали, но по воротам все же бить надо, а не до последнего разыгрывать.
Nevr75
16 Октября 2021 в 18:29
Первый тайм ужас, беготня без мысли, второй понравился гораздо больше. Додавили конечно, но без защиты играть нельзя. Удачи Гисдолю!!!
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