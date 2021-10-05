Будет немец: Кто возглавит «Локомотив»

«Локомотив» распрощается с Марко Николичем. Руководство клуба приняло решение расстаться с сербским специалистом. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто теперь примет «железнодорожников».

В понедельник стало известно, что «Локомотив» решил расстаться с Марко Николичем. Откровенно говоря, с футбольной точки зрения решение очень странное. Серб весьма неплохо отработал полтора года в Москве – взял трофей, подпустил молодёжь к основе и не опускал команду ниже определенного уровня. Сейчас «Локомотив» идёт четвёртым с отставанием в два очка от второй строчки и всего в минус шести от первого «Зенита».

Увольнение Николича – это управленческий шаг. Сейчас в «Локомотиве» на первых ролях оказались Томас Цорн и Ральф Рангник. Ещё весной ходили разговоры, что они хотели бы сменить Николича. Однако неплохое окончание сезона заставило руководство клуба продлить договор с сербским специалистом на более выгодных для наставника условиях. Тем не менее даже увеличенный пункт о неустойке не спас Николича от увольнения.

Очевидно, что нового тренера будут выбирать немецкие функционеры «Локомотива», и нет сомнений, что они позовут знакомого и понятного им специалиста. Первым претендентом давно считается Доменико Тедеско. Его в «Спартак» позвал Томас Цорн, оба не скрывали этот факт. Хотя тренер покинул «красно-белых», до сих пор то и дело появляются сообщения о том, что их связывали некие понятийные договоренности. Насколько это правда, сказать сложно. Что касается спортивной части, то приглашение Тедеско было бы удачным ходом. Немецкий специалист знает нашу Премьер-лигу, он даже немного подучил язык, и у него есть история успеха.

Правда, есть большие сомнения, что Тедеско примет «Локомотив». Летом он ушёл из «Спартака», сославшись на желание быть поближе к семье. Если это правда, то ситуация не могла измениться. Если же Тедеско сейчас примет «Локомотив», то распишется в том, что просто соврал. Такой вариант создаст излишнее давление на клуб, специалиста и на того же Томаса Цорна. Точно пойдут разговоры, что последний уговорил Тедеско не продлевать контракт со «Спартаком». Едва ли «Локомотив» и сам тренер хотят участвовать в таком скандале.

По данным инсайдеров, «Локомотив» рассматривает вариант с назначением 36-летнего Роберта Клауса, который знаком Рангнику. Специалист с 2010-го по 2018-й год работал в юношеской системе «РБ Лейпциг» – от помощника тренера в команде U14 до главного наставника в коллективе U19. Затем два года он был помощником Юлиана Наггельсмана в основе. Летом 2020-го Клаус принял «Нюрнберг», и хотя наставник не смог с первого сезона решить вопрос о повышении в классе, сохранил свой пост. Сейчас баварцы идут пятыми, но лишь на четыре очка отстают от лидера «Санкт-Паули» и на три – от второго «Ян Регенсбурга». Честно говоря, в текущей ситуации есть сомнения, что Клаус уедет в Москву. «Локомотив», конечно, предложит ему большую зарплату, но сейчас у тренера есть реальный шанс ворваться в Бундеслигу и сделать себе имя. Успех в России, как мы знаем, в Европе не слишком ценится.

Также среди кандидатов называется Маттиас Яйссле, который работал с юношами в «Лейпицге», уехал помощником в «Брондбю», а потом перебрался в «Зальцбург», где этим летом дорос до поста главного тренера клуба. Откровенно говоря, в его приход в «Локомотив» верится даже ещё меньше. Пост главного тренера «Зальцбурга» – это почти прямой путь, чтобы возглавить кого-то в Германии. Кроме того, сейчас австрийцы лидируют в своей группе в Лиге чемпионов, и команда вполне может выйти в плей-офф турнира. Менять это на Россию – не самый очевидный вариант.

Самый забавный слух, связанный с «Локомотивом, это имя Ральфа Хазенхютля, который возглавляет «Саутгемптон» и также знаком Рангнику по системе «Ред Булл». Пока у него есть работа в Англии, австриец точно в Москву не уедет. Возможно, конечно, в «Локомотиве» готовы подождать. Учитывая, что «Саутгемптон» пока ни разу не выиграл в Премьер-лиге, Хазенхютль может вскоре освободиться. И всё же даже в этой ситуации сложно себе представить, что австриец тут же сорвётся в Москву.

«Локомотив» может позвать кого-то из вышеперечисленных, но это, скорее всего, будет довольно дорого для клуба. С другой стороны, «железнодорожники» в последнее время буквально сорят деньгами. Если же клуб будет искать эконом-режим, то это действительно будет какой-то немец или австриец из системы «Ред Булл». Например, Рене Ауфхаузер, который ныне возглавляет фарм-клуб «Зальцбурга» «Лиферинг», Даниэль Мейер (тренер «Лейпцига» U19) или Александер Хаузер (помощник Яйссле).

И уж точно не стоит осуждать вариант с русскоязычными специалистами. Ни Станислав Черчесов, ни Игорь Черевченко, ни уж тем более Юрий Сёмин «Локомотив» сейчас не возглавят.

Андрей Центров