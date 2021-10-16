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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Слуцкий: «Это даже не детская ошибка, а какая-то ещё, младшего возраста»

16 Октября 2021 • 18:50 Комментировать
Рубин
2:2
Локомотив Москва
окончен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (2:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Неожиданная концовка матча. Ваше резюме этой встречи в целом?

- Все резюме уложилось в последние 30 секунд. Вместо того, чтобы просто спокойно поставить мяч, ввести его вперед. Оставалось 30 секунд. Мы не разобрались, передача назад на вратаря, неудачный ввод. Я вообще не помню… Еще раз говорю, что на моей памяти не было такого, чтобы в последние 30 секунд команда не смогла просто поставить мяч и отдать длинную передачу вперед. Это даже не детская ошибка, а какая-то еще, младшего возраста.

- Проблема, наверное, в психологии?

- Я не знаю. Вы просите меня объяснить то, что я в первый раз в жизни увидел сам. Я не знаю, я не предполагал и не думал, что можно в последние  30 секунд так ввести мяч в игру, когда у тебя фол.

- В целом вы довольны игрой команды сегодня, если откинуть второй пропущенный мяч?

- Я не могу его откинуть, поэтому не могу говорить глобально об игре, когда такие вещи случаются на последних секундах встречи.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий
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