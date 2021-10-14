Самошников восстановился после травмы и готов сыграть с «Локомотивом»

Защитник «Рубина» Илья Самошников восстановился после повреждения, сообщил его агент Евгений Моисеев.

Скорее всего, игрок сможет помочь казанскому клубу в предстоящем поединке с «Локомотивом».

«Илья Самошников находится в нормальном физическом состоянии, уже прошло достаточно времени после травмы. Сыграет ли он против «Локомотива»? Вероятность существует», — цитирует агента «РБ Спорт».

23-летний игрок в нынешнем сезоне сыграл 10 поединков за «Рубин», забив один гол.

Матч между «Рубином» и «Локо» начнётся 16 октября в 16:30 по московскому времени.