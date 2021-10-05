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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кирьяков не удивлён отставкой Николича эксклюзив

05 Октября 2021 • 16:50 Комментировать
Рубин
...
Локомотив Москва
2.60 3.30 2.80
16.10 16:30

Известный футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал отставку Марко Николича с поста главного тренера «Локомотива».

«Для меня это не стало неожиданностью. Разговоры ходили давно. Скорее всего, просто ждали подходящего случая, и сейчас он наступил. Команда давно не выигрывает, поэтому есть повод принять такое решение. Думаю, Николич сам это понимал. Если бы «Локомотив» побеждал, его бы никто не трогал. Но, как говорится, ждали повода и дождались.

Я думаю, что возвращение Сёмина невозможно. Я согласен с теми, кто говорит, что Цорн будет продвигать своего кандидата. Рангник там тоже ещё. Скорее всего тренер будет немецкоговорящий, однозначно. Другого развития событий я не представляю», - сказал Кирьяков.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сергей Кирьяков Марко Николич
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