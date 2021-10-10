Сёмин поприветствовал Гисдоля с назначением в «Локомотив»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением касаемо назначения 52-летнего немецкого специалиста Маркуса Гисдоля на должность коуча «железнодорожников».

Юрий Сёмин отметил, что московскому клубу есть на что ориентироваться – клуб неоднократно побеждал в первенстве России, доходил до четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов и полуфинала Кубка кубков. «Новому тренеру я желаю повторить и превзойти эти результаты. Планка очень высокая», - цитирует Сёмина «Спорт-экспресс».

Маркус Гисдоль ранее сотрудничал с «Хоффенхаймом», «Гамбургом» и «Кёльном», а также выполнял функции ассистента Ральфа Рангника в «Шальке».

По состоянию на 10 сыгранных туров «Локомотив» занимает 4 место в таблице РПЛ.