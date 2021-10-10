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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин поприветствовал Гисдоля с назначением в «Локомотив»

10 Октября 2021 • 13:02 Комментировать
Рубин
...
Локомотив Москва
2.60 3.30 2.80
16.10 16:30

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением касаемо назначения 52-летнего немецкого специалиста Маркуса Гисдоля на должность коуча «железнодорожников».

Юрий Сёмин отметил, что московскому клубу есть на что ориентироваться – клуб неоднократно побеждал в первенстве России, доходил до четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов и полуфинала Кубка кубков. «Новому тренеру я желаю повторить и превзойти эти результаты. Планка очень высокая», - цитирует Сёмина «Спорт-экспресс».

Маркус Гисдоль ранее сотрудничал с «Хоффенхаймом», «Гамбургом» и «Кёльном», а также выполнял функции ассистента Ральфа Рангника в «Шальке».

По состоянию на 10 сыгранных туров «Локомотив» занимает 4 место в таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин Маркус Гисдоль
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