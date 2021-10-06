Мещеряков не жалеет, что привёл в «Локомотив» Николича

Экс-председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на расставание клуба с Марко Николичем.

Отставка 42-летнего сербского специалиста случилась на фоне пятиматчевой безвыигрышной серии «железнодорожников».

«Нынешнее руководство «Локомотива» берёт на себя всю ответственность за это решение. Что касается Марко, считаю его профессионалом в плане работы и хорошим человеком», - цитирует Мещерякова ТАСС.

Бывший топ-менеджер «Локомотива» добавил, что совершенно не жалеет о приглашении Николича на пост коуча команды. Мещеряков считает, что уволенный специалист не затеряется и добьётся успехов на тренерском поприще.