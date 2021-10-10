Гисдоль – новый главный тренер «Локомотива»

Московский «Локомотив» возглавил немецкий специалист Маркус Гисдоль.

«Железнодорожники» на своём официальном сайте оповестили о достижении договорённости с 52-летним коучем, который ранее работал во главе «Хоффенхайма», «Кёльна» и «Гамбурга», а также выполнял обязанности ассистента Ральфа Рангника в «Шальке».

Напомним, что Маркус Гисдоль заменил в «Локомотиве» серба Марко Николича, уволенного 5 октября.

После десяти сыгранных матчей «красно-зелёные» располагаются в таблице Тинькофф РПЛ на четвёртом месте с 17 очками.

В следующем туре «Локомотив» сыграет на выезде с «Рубином».