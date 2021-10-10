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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гисдоль – новый главный тренер «Локомотива»

10 Октября 2021 • 12:54 Комментировать (6)
Рубин
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Локомотив Москва
2.60 3.30 2.80
16.10 16:30

Московский «Локомотив» возглавил немецкий специалист Маркус Гисдоль.

«Железнодорожники» на своём официальном сайте оповестили о достижении договорённости с 52-летним коучем, который ранее работал во главе «Хоффенхайма», «Кёльна» и «Гамбурга», а также выполнял обязанности ассистента Ральфа Рангника в «Шальке».

Напомним, что Маркус Гисдоль заменил в «Локомотиве» серба Марко Николича, уволенного 5 октября.

После десяти сыгранных матчей «красно-зелёные» располагаются в таблице Тинькофф РПЛ на четвёртом месте с 17 очками.

В следующем туре «Локомотив» сыграет на выезде с «Рубином».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Маркус Гисдоль
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Комментарии (5)
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CELTIC FROST
10 Октября 2021 в 13:51
Гисдоль всему)
Crocodile
10 Октября 2021 в 13:50
пару букв поменять и получица дедушка Мокцима из подвала.
таварищь (Г)и(с)доль. и никакой не Маркус, а Волера.
Lisupa005
10 Октября 2021 в 13:23
А что русские тренеры перевелись почему только одни иностранцы ??? Одно недоумение......
Don sangre
10 Октября 2021 в 13:46
А кто из русских топ сейчас свободен?
Дарт Уилфред
10 Октября 2021 в 13:01
Вроде умеет с молодежью работать. Пожелаю удачи.
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