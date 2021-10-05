Канчельскис усомнился в перспективах Лоськова стать постоянным тренером «Локомотива»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на отставку Марко Николича и назначение Дмитрия Лоськова временно исполняющим обязанности коуча «железнодорожников».

«Я думаю, что ищут уже какую-то другую кандидатуру. Лоськову, наверное, не дадут это место», - заявил в интервью «Спорт-экспрессу» Андрей Канчельскис.

При этом эксперт добавил, что Лоськов, проведший всю жизнь в «Локомотиве», заслуживает получить свой шанс в московском клубе.

Напомним, что сегодня стало официально известно об уходе 42-летнего сербского специалиста из должности рулевого «Локомотива».