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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис усомнился в перспективах Лоськова стать постоянным тренером «Локомотива»

05 Октября 2021 • 17:04 Комментировать
Рубин
...
Локомотив Москва
2.60 3.30 2.80
16.10 16:30

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на отставку Марко Николича и назначение Дмитрия Лоськова временно исполняющим обязанности коуча «железнодорожников».

«Я думаю, что ищут уже какую-то другую кандидатуру. Лоськову, наверное, не дадут это место», - заявил в интервью «Спорт-экспрессу» Андрей Канчельскис.

При этом эксперт добавил, что Лоськов, проведший всю жизнь в «Локомотиве», заслуживает получить свой шанс в московском клубе.

Напомним, что сегодня стало официально известно об уходе 42-летнего сербского специалиста из должности рулевого «Локомотива».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Лоськов Андрей Канчельскис Марко Николич
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