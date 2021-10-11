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Немецкий журналист Майер: «Футбол, который Гисдоль привык ставить, не так распространён в России» эксклюзив

11 Октября 2021 • 12:59 Комментировать (2)
Рубин
...
Локомотив Москва
2.60 3.30 2.80
16.10 16:30

Журналист из Германии Робин Майер в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал оценку новому главному тренеру «Локомотива» Маркусу Гисдолю.

Что вы можете сказать о новом тренере «Локомотива»?

Гисдоль всегда любил играть через центр. Он строит игру вокруг центральных полузащитников, которые хорошо владеют мячом, поэтому игру его команды всегда определяли они, а не фланговые игроки. Соответственно, можно сказать, что его команды всегда много владели мячом. Его принцип - лишить соперника мяча во что бы то ни стало. Интересно также, что поскольку он старается играть с насыщенным центром, в его команде часто нет страйкера. Он часто использует «ложную девятку».

В какой футбол играл его «Хоффенхайм»? Почему команда так много пропускала?

Если честно, я не так много видел его «Хоффенхайм», чтобы судить об этом. Но все его команды играют в похожем стиле, так что то, что я описал выше, вполне соотносится и с тем периодом его работы.

Гисдоля можно назвать диктатором, или он, скорее, дипломат?

Это сложный вопрос. Я думаю, что его скорее можно назвать «мягким» тренером. Он больше общается со своими футболистами, чем выступает в роли «диктатора». Однако у меня сложилось впечатление, что у Гисдоля есть авторитет в команде и немалый. Но это скорее рабочие отношения между футболистами и тренером. Я бы не назвал его «диктатором», каким, к примеру, был Феликс Магат.

Как вы думаете, у него может получиться в России?

Никогда не знаешь, что произойдет, но я верю, что у Гисдоля может получиться. Конечно, он никогда не был за границей, в том числе, будучи игроком, и не имеет такого уж большого опыта. Он работал всего в трех клубах на профессиональном уровне. Будет очень интересно посмотреть, станет ли Гисдоль придерживаться своих принципов в новом клубе. Как я понимаю, тот футбол, который он привык ставить, не так распространен в России. Возможно, ему придется адаптироваться к стране и футболу в ней, возможно ему потребуется время, но я точно могу сказать, что он неплохой тренер.

Сергей Румянцев

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Маркус Гисдоль Робин Майер
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Комментарии (2)
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Zurukukkkk
11 Октября 2021 в 14:43
гы...а хоть какой-нибудь есть?)))
ARTUR
11 Октября 2021 в 13:12
Хоффенхайм был симпатичным пока его тренировал Нигельсман ,а этого Гисдоля я что то нигде не помню.
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