Бывший игрок «Ульма» Энцо Марчезе в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал оценку назначению Маркуса Гисдоля главным тренером «Локомотива».

Как вам работа с Гисдолем?

Он фантастический тренер и фантастический человек. Мне было очень приятно работать с ним. Я прекрасно помню, как он постоянно просил нас играть в атакующий футбол и очень много бегать. Особенно сложно было атакующим игрокам, ведь при потере мяча им нужно было сразу же вступать в отбор. Я думаю, что футболисты «Локомотива» будут много и быстро бегать, а также много забивать.

Он был жестким тренером?

Нет, я бы так не сказал. У нас была хорошая атмосфера, тренерский штаб со всеми общался. Я бы вообще назвал его настоящим джентльменом, у него очень хорошие манеры. Но поверьте, когда надо было, он забывал о них, и если вы не до конца выкладываетесь на тренировке, у вас будут проблемы.

Как вы думаете, получится ли у него в «Локомотиве»?

Я уверен, что если клуб позволит ему работать и полностью поддержит его философию, то у него получится выстроить игру. Поверьте, вам будет очень приятно и весело смотреть на игру его команды.

Сергей Румянцев