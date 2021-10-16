Стали известны составы на матч «Рубина» и «Локомотива»: Гисдоль оставил в запасе Анджорина

Уже совсем скоро начнется противостояние «Рубина» и «Локомотива» в рамках 11-го тура российской Премьер-лиги. Оба наставника определились с выбором стартового состава своих команд.

Примечательно, что новоиспеченный главный тренер «железнодорожников» Маркус Гисдоль доверил место в воротах 17-летнему Даниилу Худякову, который при Марко Николиче подменял дисквалифицированного Гилерме Маринато. Также немецкий специалист оставил в запасе новичка команды Фаустино Анджорина.

Что касается «Рубина», то Леонид Слуцкий включил в основу вернувшегося Илью Самошникова и Андерса Дрейера.

Полные стартовые составы выглядят следующим образом:

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.

«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Пабло, Баринов, Куликов, Тикнизян, Марадишвили, Петров, Бека-Бека, Керк, Смолов.

Текстовая онлайн-трансляция матча будет проходить на сайте Liveresult.ru