Гисдоль претендует на должность тренера «Локомотива»

Определился фаворит на тренерский пост московского «Локомотива», освободившийся после отставки Марко Николича.

По информации «Спорт-экспресса», у Маркуса Гисдоля высокие шансы получить работу в московском клубе. 52-летний немецкий специалист известен по своей работе с «Хоффенхаймом», «Гамбургом», «Кёльном» и «Шальке». В гельзенкирхенском клубе он был ассистентом Ральфа Рангника.

Напомним, что «железнодорожники» лишились коуча 5 октября.

По состоянию на десять сыгранных туров в Премьер-лиге «Локомотив» занимает четвёртое место с 17 набранными баллами.

В следующем туре московский клуб отправится в гости к «Рубину».