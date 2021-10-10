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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гисдоль претендует на должность тренера «Локомотива»

10 Октября 2021 • 09:05 Комментировать (1)
Рубин
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Локомотив Москва
2.60 3.30 2.80
16.10 16:30

Определился фаворит на тренерский пост московского «Локомотива», освободившийся после отставки Марко Николича.

По информации «Спорт-экспресса», у Маркуса Гисдоля высокие шансы получить работу в московском клубе. 52-летний немецкий специалист известен по своей работе с «Хоффенхаймом», «Гамбургом», «Кёльном» и «Шальке». В гельзенкирхенском клубе он был ассистентом Ральфа Рангника.

Напомним, что «железнодорожники» лишились коуча 5 октября.

По состоянию на десять сыгранных туров в Премьер-лиге «Локомотив» занимает четвёртое место с 17 набранными баллами.

В следующем туре московский клуб отправится в гости к «Рубину».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Маркус Гисдоль
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Руденко Игорь
10 Октября 2021 в 10:56
Примерно такой тренер и нужен - что-то типа сержанта от генерала Рангника - чтобы была дисциплина и гонял футболистов, как сидоровых коз, а то, стимула к прогрессу у них вообще не осталось - деньги итак сыпятся по контракту. А по расстановке футболистов и тактике "генерал" своему "сержанту" всегда подскажет.
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