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Гисдоль не боится русской зимы: «Взял дополнительную куртку»

14 Октября 2021 • 12:08 Комментировать (1)
Рубин
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Локомотив Москва
2.65 3.20 2.80
16.10 16:30

Новый главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль в своём интервью изданию Kicker предоставил ответ на вопрос, не пугают ли его грядущие холода в России.

«Я впервые в Москве. Посоветовался со всеми, взял в багаж дополнительную куртку. Может быть, куплю даже меховую шапку-ушанку», - приводит слова 52-летнего специалиста «Спорт День за Днём».

Отметим, что первый матч с новым главным тренером «железнодорожники» проведут в субботу, 16 октября, в Казани – против местного «Рубина». Встреча начнётся в 16:30.

Прежде Маркус Гисдоль рассказал, чего он ждёт от работы на посту коуча «Локомотива».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Маркус Гисдоль
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Комментарии (1)
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ингерман
14 Октября 2021 в 13:28
ай в эцом ходе зима покручее ожидаеца.. так шо придеца тебе свое Г сзади удлиняц.. )))
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