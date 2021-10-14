Гисдоль не боится русской зимы: «Взял дополнительную куртку»

Новый главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль в своём интервью изданию Kicker предоставил ответ на вопрос, не пугают ли его грядущие холода в России.

«Я впервые в Москве. Посоветовался со всеми, взял в багаж дополнительную куртку. Может быть, куплю даже меховую шапку-ушанку», - приводит слова 52-летнего специалиста «Спорт День за Днём».

Отметим, что первый матч с новым главным тренером «железнодорожники» проведут в субботу, 16 октября, в Казани – против местного «Рубина». Встреча начнётся в 16:30.

Прежде Маркус Гисдоль рассказал, чего он ждёт от работы на посту коуча «Локомотива».