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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская скептически отреагировала на назначение Гисдоля

10 Октября 2021 • 13:32 Комментировать (1)
Рубин
...
Локомотив Москва
2.60 3.30 2.80
16.10 16:30

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением относительно прихода в клуб немецкого специалиста Маркуса Гисдоля.

«Я не знаю этого тренера, не могу о нём ничего сказать. Доверия это назначение не вызывает», - заявил Смородская в общении со «Спорт-экспрессом».

Собеседница «СЭ» усомнилась, что «железнодорожники» способны добиться успеха при Ральфе Рангнике. Смородская затрудняется назвать хоть один клуб, в котором у немецкого функционера получилось запомниться чем-то, кроме масштабных трат.

Напомним, что ранее «Локомотив» расстался с сербским тренером Марко Николичем.

После десяти сыгранных туров столичный клуб занимает четвёртое место в таблице Тинькофф РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ральф Рангник Ольга Смородская Маркус Гисдоль
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Комментарии (1)
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Don sangre
10 Октября 2021 в 15:55
Энто кубыть твою в облепиховую называется попил бабла)))
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