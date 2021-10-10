Смородская скептически отреагировала на назначение Гисдоля

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением относительно прихода в клуб немецкого специалиста Маркуса Гисдоля.

«Я не знаю этого тренера, не могу о нём ничего сказать. Доверия это назначение не вызывает», - заявил Смородская в общении со «Спорт-экспрессом».

Собеседница «СЭ» усомнилась, что «железнодорожники» способны добиться успеха при Ральфе Рангнике. Смородская затрудняется назвать хоть один клуб, в котором у немецкого функционера получилось запомниться чем-то, кроме масштабных трат.

Напомним, что ранее «Локомотив» расстался с сербским тренером Марко Николичем.

После десяти сыгранных туров столичный клуб занимает четвёртое место в таблице Тинькофф РПЛ.