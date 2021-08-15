Семак недоволен 11-метровыми в ворота «Зенита» в двух матчах подряд

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Локомотивом» (1:1) был раздражён судейством. В частности наставник уверен, что первой желтой карточки Далера Кузяева не должно было быть из-за незафиксированного фола с другой стороны за мгновения до этого столкновения.

Второй момент - 11-метровый удар, который был назначен в ворота «Зенита» на 90-й минуте: «В Грозном с ВАР нам ошибочно ставят пенальти, здесь с ВАР, опять же, ставят пенальти. Прав он или нет — посмотрим», - заявил Семак. Также он уверен, что перед самим нарушением игроки «Локомотива» нарушили правила на Венделе.

После четырех сыгранных матчей «Зенит» лидирует, набрав 10 очков.