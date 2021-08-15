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Россия. Премьер-лига

Семак недоволен 11-метровыми в ворота «Зенита» в двух матчах подряд

15 Августа 2021 • 21:17 Комментировать (4)
Локомотив Москва
1:1
Зенит
окончен
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Локомотивом» (1:1) был раздражён судейством. В частности наставник уверен, что первой желтой карточки Далера Кузяева не должно было быть из-за незафиксированного фола с другой стороны за мгновения до этого столкновения.

Второй момент - 11-метровый удар, который был назначен в ворота «Зенита» на 90-й минуте: «В Грозном с ВАР нам ошибочно ставят пенальти, здесь с ВАР, опять же, ставят пенальти. Прав он или нет — посмотрим», - заявил Семак. Также он уверен, что перед самим нарушением игроки «Локомотива» нарушили правила на Венделе.

После четырех сыгранных матчей «Зенит» лидирует, набрав 10 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
блок
15 Августа 2021 в 22:23
А чистый гол со штрафного он забыл с Краснодаром!!! ??? VAR подлизали у Газпрома , да переусердствовали!!! Вар не имел права лезть не в свои дела!!! Кстати такой же гол Уткина в Матче Ахмат-Динамо засчитали вчера. И VAR даже не шелохнулся!!! Браво Зенит!!! Браво Газпром и работа с судьями!!! Спасибо Бышевцу и его удивлению строке расходов на работу с судьями все узнали как Зенит работает!!! Бышевец тогда ещё был тренером Зенита.
Don sangre
15 Августа 2021 в 22:04
Чтобы побеждать надо с игры забивать а не жаловаться на судей!
Vladik1993-25
15 Августа 2021 в 21:59
хорошо что есть вар!!!надо этому тренеришки повтор показать!!
SpaM
15 Августа 2021 в 21:49
Совсем Богданыч скатился с этим помоечным клубом. Был же норм мужик. Понятно, что все пенальти могут ставиться только в пользу зенита. Как бы привыкли, не первый год)) Но тут то уж...
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окончен Локомотив Москва 1:1 Зенит 4.75 3.7 1.75
окончен Рубин 1:1 Крылья Советов 2.2 3.35 3.35
окончен Краснодар 3:2 Арсенал Тула
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