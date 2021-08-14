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Россия. Премьер-лига

«Локомотив» скрывает травму Смолова

14 Августа 2021 • 00:24 Комментировать (1)
Локомотив Москва
...
Зенит
4.60 3.60 1.80
15.08 17:30
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Московский «Локомотив» скрывает травму нападающего Фёдора Смолова, подозревает телеграм-канал «Ложа прессы».

Как сообщают его авторы, «железнодорожники» всю последнюю неделю не желают раскрывать информацию о состоянии 31-летнего форварда. Причиной для подобных предположений послужила игра Смолова в матче прошлого тура против «Уфы», которую он заканчивал явно не без труда. Тем интереснее, в каком качестве нападающий начнет встречу с «Зенитом» — в основе, на скамейке запасных или вовсе останется вне заявки. Также известно, что главный тренер «Локомотива» Марко Николич на тренировках наигрывает в атаке Франсуа Камано, Рифата Жемалетдинова и Антона Миранчука.

Игра четвертого тура против питерского «Зенита» пройдет в воскресенье в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Российская Премьер-Лига Фёдор Смолов
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Комментарии (1)
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JUMPER
14 Августа 2021 в 00:30
трудяга федька...))) савсем сибя ни жалеить... усе для клуба стараитьси...)))
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14.08  17:30 Нижний Новгород ... Уфа
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