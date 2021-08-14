«Локомотив» скрывает травму Смолова

Московский «Локомотив» скрывает травму нападающего Фёдора Смолова, подозревает телеграм-канал «Ложа прессы».

Как сообщают его авторы, «железнодорожники» всю последнюю неделю не желают раскрывать информацию о состоянии 31-летнего форварда. Причиной для подобных предположений послужила игра Смолова в матче прошлого тура против «Уфы», которую он заканчивал явно не без труда. Тем интереснее, в каком качестве нападающий начнет встречу с «Зенитом» — в основе, на скамейке запасных или вовсе останется вне заявки. Также известно, что главный тренер «Локомотива» Марко Николич на тренировках наигрывает в атаке Франсуа Камано, Рифата Жемалетдинова и Антона Миранчука.

Игра четвертого тура против питерского «Зенита» пройдет в воскресенье в 17:30 по московскому времени.