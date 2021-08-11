«Локомотив» проявляет интерес к полузащитнику «Стандарда» Николасу Раскину

Полузащитник «Стандарда» Николас Раскин может продолжить карьеру в чемпионате России, передаёт телеграм-канал «Ложа прессы». Сообщается, что 20-летним бельгийцем интересуется «Локомотив».

Контракт игрока истекает в июне 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в шесть миллионов евро.

Раскин стал игроком «Стандарда» в 2019 году, перейдя из «Гента» за 200 тысяч евро. За это время он сыграл 50 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. В нынешнем сезоне на его счету три матча в чемпионате Бельгии.

Напомним, что после первых трёх туров РПЛ «Локомотив» набрал семь очков и находится на четвёртом месте.