Игонин прокомментировал переход Клаудиньо

Бывший полузащитник питерского «Зенита» Алексей Игонин высказался по поводу новобранца клуба Клаудиньо, пишет Sport24.

По его мнению, пока о бразильце сложно что-то сказать, но ожидать от него яркого футбола вполне стоит. Игонин считает, что в первую очередь Клаудиньо должен поскорее адаптироваться и ощущать себя максимально комфортно в новой команде, поскольку «такие футболисты сильно зависимы от своего эмоционального состояния».

Также нынешний вице-президент федерации футбола Ленинградской области добавил, что «Зенит» сейчас на хорошем ходу — данный момент должен помочь Клаудиньо быстрее влиться в состав.