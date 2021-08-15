Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 170 Комментарии
Россия. Премьер-лига

​Дзюба остался в запасе на матч РПЛ впервые с октября

15 Августа 2021 • 16:36 Комментировать (1)
Локомотив Москва
...
Зенит
4.60 3.60 1.80
Через 0 ч. 8 мин.
1000 рублей бесплатная ставка

В воскресенье вечером внимание всей футбольной России будет сконцентрировано на матче между «Локомотивом» и «Зенитом» в Москве. Сергей Семак принял решение оставить в запасе Артёма Дзюбу, ещё не забившего ни одного гола в этом сезоне. Если брать матчи российской Премьер-лиги, то в последний раз Дзюба оставался в запасе 17 октября 2020 года, когда «Зенит» играл против «Сочи».

Ознакомиться с составом «Зенита» на матч против «Локомотива» можно по ссылке в новости.

Следить за игрой «Локомотив» - «Зенит» можно будет в подробной текстовой трансляции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Don sangre
15 Августа 2021 в 17:02
Думаю сто сей персонаж не слишком огорчился деньги гребет лопатой что ему футбол?
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
15.08  17:30 Локомотив Москва ... Зенит 4.6 3.6 1.8
15.08  20:00 Рубин ... Крылья Советов 2.2 3.35 3.35
15.08  20:00 Краснодар ... Арсенал Тула
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Августа
16:36 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба остался в запасе на матч РПЛ впервые с октября 1
16:16 · Россия. Премьер-лига
​Малком в основе, Дзюба в запасе: состав «Зенита» на матч с «Локомотивом»
16:14 · Россия. Премьер-лига
​Смолов – в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Зенитом»
14:37 · Россия. Премьер-лига
​Газизов высказался о возможной отмене лимита на легионеров 1
14:31 · Россия. Премьер-лига
​Петржела: «Спартак» будет бороться за чемпионство» 1
14:22 · Россия. Премьер-лига
​Малком считает Азмуна феноменом
13:22 · Россия. Премьер-лига
​Малком готов сыграть с «Локомотивом»
12:52 · Россия. Премьер-лига
​Дасаев назвал «идиотизмом» возможную отмену лимита на легионеров 14
12:36 · Россия. Премьер-лига
​Малком: «Сказал Клаудиньо, что в «Зените» он будет счастлив»
11:17 · Россия. Премьер-лига
Бийол: «На позиции центрального защитника никогда раньше не играл»
10:55 · Россия. Премьер-лига
​Директор «Спартака» рассказал, в чём проблема продления контракта с Жиго 4
10:31 · Россия. Премьер-лига
Сабитов: «За «Динамо» абсолютно не стыдно» 1 эксклюзив
10:27 · Россия. ФНЛ
Главный тренер «Краснодара-2» допустил, что Манелов заменит Месси в «Барселоне» 1
10:19 · Россия. Премьер-лига
Соболев отреагировал на критику фанатов 4
09:10 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» уволил диктора за прощание с Чорлукой
Все новости
Рекомендуем
 