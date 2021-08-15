​Дзюба остался в запасе на матч РПЛ впервые с октября

В воскресенье вечером внимание всей футбольной России будет сконцентрировано на матче между «Локомотивом» и «Зенитом» в Москве. Сергей Семак принял решение оставить в запасе Артёма Дзюбу, ещё не забившего ни одного гола в этом сезоне. Если брать матчи российской Премьер-лиги, то в последний раз Дзюба оставался в запасе 17 октября 2020 года, когда «Зенит» играл против «Сочи».

Ознакомиться с составом «Зенита» на матч против «Локомотива» можно по ссылке в новости.

Следить за игрой «Локомотив» - «Зенит» можно будет в подробной текстовой трансляции.