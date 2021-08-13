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Россия. Премьер-лига

Нобоа: «Семак хотел, чтобы я остался «Зените»

13 Августа 2021 • 16:42 Комментировать
Локомотив Москва
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Зенит
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о своих отношениях с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком. Напомним, что эквадорец был игроком питерского клуба с 2017 по 2019 год.

Нобоа заявил, что при Семаке начал хорошо и это заметил тренер, который начал доверять футболисту. Он отметил, что был игроком стартового состава, но позже получил тяжёлую травму, из-за которой пропустил полгода. В это же время состав питерского клуба пополнил Вильмар Барриос, который был конкурентом эквадорца.

По словам Нобоа, Семак хотел его сохранить в клубе и спрашивал, может ли он остаться, но футболист на тот момент уже договорился с «Сочи», пишет «Спорт День за Днем».

Напомним, что Нобоа стал игроком «Зенита» в 2017 году, перейдя из «Ростова» на правах свободного агента. В 2019 году он перешёл в «Сочи» за 500 тысяч евро.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Кристиан Нобоа Сочи
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