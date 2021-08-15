Азмун: «Мы играем в футбол, там нет такого понятия «немного задел»

Лучший футболист матча «Локомотив» - «Зенит» (1:1) Сердар Азмун поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько лично вы были бы довольны ничьей?

- Не могу сказать, что мы довольны результатом, потому что контролировали игру, могли заработать три очка. Но, к сожалению, не получилось, мы потеряли концентрацию и не смогли заработать три очка. В любом случае, слава богу, что так матч закончился.

- С вашей точки зрения, как произошло столкновение с Гилерме? Потому что со стороны могло показаться, что контакт там был совсем легким.

- Мы играем в футбол, там нет такого понятия «немного задел». Там задел, там был контакт, и я упал. Там был пенальти.

- Когда «Зенит» остался в меньшинстве, парадоксальным образом у команды стали получаться гораздо более острые атаки, «Зенит» стал создавать гораздо более острые моменты, чем при игре в равных составах. Почему?

- Игра так складывалась. Может быть, соперник немного расслабился, думая, что ему будет полегче играть, но мы сделали свою работу. Слава богу, что заработали очко, но могли заработать и три очка.