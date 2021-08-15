Гилерме: «Я успел убрать руки»

На 83-й минуте центрального матча четвёртого тура РПЛ вратарь «Локомотива» Гилерме в своей штрафной задел форварда «Зенита» Сердара Азмуна, и судья назначил пенальти, который реализовал Алексей Сутормин. Тем не менее, «железнодорожники» успели отыграться до финального свистка.

Что касается 11-метрового в ворота «Локомотива», Гилерме, также получивший в том эпизоде желтую карточку, уверен, что арбитр допустил ошибку: «Касание было, но этого недостаточно для пенальти. Я успел убрать руки».

Напомним, что после четырех матчей у «Локомотива» 8 очков, лидирует «Зенит» с 10 набранными баллами.