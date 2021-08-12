Уже неоднократно появлялась информация, что игрок «Торино» Андреа Белотти является главной целью «сине-бело-голубых» в это трансферное окно.

Дани Ваньяти, который занимает должность спортивного директора «бордовых», сказал Sport24, что не намерен ничего комментировать. Возможность этого трансфера он не подтвердил, однако, и не опроверг.

Ранее появлялась информация, что футболист категорически не хочет переезжать в российский чемпионат, хотя петербургский «Зенит» предлагает ему очень хороший контракт.

Белотти защищает цвета итальянского клуба c 2015 года. За это время форвард отыграл 228 матчей, где забил 105 голов и отдал 26 передач.