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Россия. Премьер-лига

​Малком считает Азмуна феноменом

15 Августа 2021 • 14:22 Комментировать
Локомотив Москва
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Зенит
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В ходе интервью для клубной пресс-службы, которое было опубликовано на сайте «Зенита», Малком ответил на вопрос по поводу Сердара Азмуна, а именно по поводу слов иранца. Так, Азмун в шутку говорил, что это он научил Малкома забивать голы.

Малком, как известно, стал автором победного гола в финале футбольного турнира Олимпийских игр. Бразилия обыграла Испанию со счётом 2:1.

«Хаха! Азмун - первоклассный нападающий, который забивает много мячей и делает это с удивительной лёгкостью. Настоящий феномен! Но он меня ничему не научил, я и сам умею забивать (улыбается)», - сказал Малком.

В воскресенье, 17 августа, «Зенит» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против московского «Локомотива». Стартовый свисток прозвучит в 17:30.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сердар Азмун Малком
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