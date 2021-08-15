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Россия. Премьер-лига

Николич вынужден рисковать здоровьем Зе Луиша

15 Августа 2021 • 17:27 Комментировать
Локомотив Москва
0:0
Зенит
4.60 3.60 1.80
2-й тайм
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Хотелось бы поговорить об изменениях в стартовом составе. Есть две важные фигуры. Первая из них Зе Луиш, который впервые в стартовом составе. Расскажите о его форме, потому что весь прошлый сезон он восстанавливался, лечился, набирал форму. Сейчас как бы оценили его готовность?

- Сейчас мы поставили его. Он на 100% не готов, это понятно. Мы должны рисковать сегодня.  У него риск по здоровью, просто физически он не готов на 100% на 90 минут. Но я считаю, что на тайм или чуть больше его хватит.

- Вторая фигура Едвай. Как протекала его адаптация, готов ли он к чемпионату России, какие у него были преставления вообще о нашем чемпионате? Что вы с ним обсуждали в преддверии матча?

- Ничего особенного, хороший игрок, надо показать это сегодня на поле. У нас не было очень много возможностей, как я и сказал. Мурило травмирован, Баринов получил карточку. Нужно перестроить опорную и центральную зону фактически. Из этих опытных игроков это все, что было у нас. Пабло и Едвай, Магкеев, Куликов - эта четверка. Будет интересно посмотреть, что они смогут на поле. Уверен, что они справятся.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зе Луиш Марко Николич
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