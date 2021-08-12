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Россия. Премьер-лига

​«Локомотив» собирается «дать сдачи» «Зениту»

12 Августа 2021 • 14:37 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
4.40 3.50 1.85
15.08 17:30
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Главный матч четвёртого тура российского чемпионата пройдёт 15 августа, когда лицом к лицу на поле столичной «РЖД Арены» сойдутся «Локомотив» и «Зенит». Пресс-служба московского клуба выпустила небольшой ролик с анонсом грядущей битвы.

«Время дать сдачи. Здесь есть место лишь одним цветам», - говорится в подписи ролика в «Инстаграме».

Напомним, что в 2021 календарном году «Зенит» дважды обыграл «Локомотив», причём в обоих случаях итоговый счёт был крупным. В мае питерцы разнесли соперника в чемпионате со счётом 6:1, а в июле – в матче за Суперкубок со счётом 3:0.

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Локомотив Москва Зенит
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