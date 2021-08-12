​«Локомотив» собирается «дать сдачи» «Зениту»

Главный матч четвёртого тура российского чемпионата пройдёт 15 августа, когда лицом к лицу на поле столичной «РЖД Арены» сойдутся «Локомотив» и «Зенит». Пресс-служба московского клуба выпустила небольшой ролик с анонсом грядущей битвы.

«Время дать сдачи. Здесь есть место лишь одним цветам», - говорится в подписи ролика в «Инстаграме».

Напомним, что в 2021 календарном году «Зенит» дважды обыграл «Локомотив», причём в обоих случаях итоговый счёт был крупным. В мае питерцы разнесли соперника в чемпионате со счётом 6:1, а в июле – в матче за Суперкубок со счётом 3:0.