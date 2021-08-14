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Россия. Премьер-лига

Карасёв рассказал o своих эмоциях от работы на матче за Суперкубок УЕФА

14 Августа 2021 • 00:36 Комментировать
Локомотив Москва
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Российский судья Сергей Карасёв рассказал o своих эмоциях от работы на матче за Суперкубок УЕФА между командами «Челси» и «Вильярреала».

«Друзья, нет слов. Только одно большое счастье», - заявил арбитр в своём инстаграм-аккаунте.

Встреча состоялась 11 августа, на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте. Поединок закончился вничью 1:1, и всё решалось в послематчевой серии пенальти. Сильнейшим оказался лондонский клуб.

Карасёв в той игре показал пять желтых карточек, одну из них получил наставник «синих» Томас Тухель.

Свой следующий поединок россиянин отработает в это воскресенье на матче четвёртого тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом».


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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вильярреал Суперкубок Уефа Сергей Карасёв
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