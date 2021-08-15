Николич рассказал о грустных лицах футболистов: «Другие бы праздновали очко против «Зенита»

Наставник «Локомотива» Марко Николич похвалил свою команду за отношение к делу и настрой на матч с «Зенитом» (1:1). Специалист отметил, что его подопечные недовольны результатом: «Когда пришел в раздевалку, увидел грустные лица ребят. Другие бы праздновали очко против «Зенита». Мне нравится такой менталитет», - приводит слова тренера Sport24.

Также Николич считает, что его команда провела разные половины матча. И если первый тайм ему не понравился, то начало второго - наоборот. Правда, после удаления «Зенит» начал опасно контратаковать.

«Локомотив» провел четыре матча в РПЛ и набрал 8 очков.