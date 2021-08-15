Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 205 Комментарии
Россия. Премьер-лига

Николич рассказал о грустных лицах футболистов: «Другие бы праздновали очко против «Зенита»

15 Августа 2021 • 20:44 Комментировать (1)
Локомотив Москва
1:1
Зенит
окончен
1000 рублей бесплатная ставка

Наставник «Локомотива» Марко Николич похвалил свою команду за отношение к делу и настрой на матч с «Зенитом» (1:1). Специалист отметил, что его подопечные недовольны результатом: «Когда пришел в раздевалку, увидел грустные лица ребят. Другие бы праздновали очко против «Зенита». Мне нравится такой менталитет», - приводит слова тренера Sport24.

Также Николич считает, что его команда провела разные половины матча. И если первый тайм ему не понравился, то начало второго - наоборот. Правда, после удаления «Зенит» начал опасно контратаковать.

«Локомотив» провел четыре матча в РПЛ и набрал 8 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Марко Николич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
блок
15 Августа 2021 в 20:49
Сегодня наверное Газпром Карасеву явно запретил подсуживать! Хорошо, что сенодня Зениту не забили со штрафного! А то , Мешкову пришлось вмешиваться для отмены, как это было в Матче Краснодар -Зенит. В Европе VAR не имеет права вмешиваться , но продажные судьи от ГАЗПрома от денег совсем идиотами стали. Даже рядом со стенкой игроков рассматривают идиоты. Кстати это только в матче с Зенитом. Например Уткин , забил Динамо, то никто даже не посмел вякнуть, что там несколько игроков рядом со стенкой стояли!!! Неужели Зенит без подкупа судей такое дерьмо а не команда?! Что за цирк Зенитовские судьи устраивают?!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Локомотив Москва 1:1 Зенит 4.75 3.7 1.75
Идет 81 минута Рубин 1:1 Крылья Советов 2.2 3.35 3.35
Идет 80 минута Краснодар 3:1 Арсенал Тула
16.08  19:00 Сочи ... Химки
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Августа
21:33 · Россия. Премьер-лига
Гилерме: «Я успел убрать руки»
21:17 · Россия. Премьер-лига
Семак недоволен 11-метровыми в ворота «Зенита» в двух матчах подряд
21:08 · Россия. Премьер-лига
Сабитов: «Локомотив» возвращается на стабильную колею» эксклюзив
21:01 · Россия. Премьер-лига
Сутормин: «Азмун был уставшим, к тому же после забега. Я был свеженьким, поэтому подошёл»
20:48 · Россия. Премьер-лига
Боевая драматичная ничья «Локомотива» с «Зенитом» - видео видео
20:44 · Россия. Премьер-лига
Николич рассказал о грустных лицах футболистов: «Другие бы праздновали очко против «Зенита» 1
20:25 · Россия. ФНЛ
«Спартак-2» на 90-й минуте дожал «Аланию» 1
20:17 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий: «Посмотрим, насколько нам удалось восстановить команду»
20:12 · Россия. Премьер-лига
Парфёнов ответил на вопрос об игровой схеме
20:06 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко объяснил масштабные изменения в составе
19:57 · Россия. Премьер-лига
Азмун: «Мы играем в футбол, там нет такого понятия «немного задел»
19:30 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
19:30 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
18:41 · Россия. Премьер-лига
Кузяев мог уйти с поля. Было ли удаление - видео 2 видео
18:08 · Россия. Премьер-лига
Смолов забил с нулевого угла. Правильно ли отменён гол - видео 2 видео
Все новости
Рекомендуем
 