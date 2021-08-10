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Россия. Премьер-лига

Геркус: «Без РЖД «Локомотив» максимум ждёт проживание в подвале РПЛ, минимум - в ФНЛ»

10 Августа 2021 • 09:27 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
4.00 3.45 1.95
15.08 17:30
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Экс-президент московского «Локомотива» Илья Геркус оценил перспективы «железнодорожников», если РЖД примет решение прекратить спонсирование клуба. Его слова приводит Metaratings.

«Если «Локомотив» будет не нужен РЖД, то он вообще никому не нужен будет. Максимум, что ждeт команду - проживание в подвале РПЛ, а минимум - в ФНЛ», - сказал руководитель.

В новом сезоне российской Премьер-лиги «Локомотив» стартовал с двух побед и одного ничейного результата. Команда занимает четвертое место с семью набранными баллами.

В четвертом туре «железнодорожники» на своем поле примут петербургский «Зенит». Встреча пройдет 15 августа, начало - 17:30 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Илья Геркус
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