Названо условие продления контракта Дзюбы с «Зенитом»

Стали известны условия продления трудового соглашения между форвардом Артёмом Дзюбой и петербургским «Зенитом».

Как сообщает «Спорт-экспресс», сотрудничество между сторонами будет автоматически пролонгировано при выполнении одного пункта. 32-летний бомбардир получит новый договор, если проведет на поле более 70% игрового времени в сезоне-2021/2022.

Примечательно, что Артём в стартовавшем чемпионате России сыграл лишь один полный матч. Во вчерашнем поединке против «Локомотива» Дзюба и вовсе остался на скамейке запасных, выйдя на поле лишь под занавес встречи.

Действующее соглашение форварда с «сине-бело-голубыми» истекает летом 2022 года.