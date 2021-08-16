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Россия. Премьер-лига

Названо условие продления контракта Дзюбы с «Зенитом»

16 Августа 2021 • 10:23 Комментировать (1)
Локомотив Москва
1:1
Зенит
окончен
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Стали известны условия продления трудового соглашения между форвардом Артёмом Дзюбой и петербургским «Зенитом».

Как сообщает «Спорт-экспресс», сотрудничество между сторонами будет автоматически пролонгировано при выполнении одного пункта. 32-летний бомбардир получит новый договор, если проведет на поле более 70% игрового времени в сезоне-2021/2022.

Примечательно, что Артём в стартовавшем чемпионате России сыграл лишь один полный матч. Во вчерашнем поединке против «Локомотива» Дзюба и вовсе остался на скамейке запасных, выйдя на поле лишь под занавес встречи.

Действующее соглашение форварда с «сине-бело-голубыми» истекает летом 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба
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16 Августа 2021 в 10:42
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